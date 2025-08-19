Tramp Putin-Zelenski görüşünə hazırlığa başlayıb

ABŞ Administrasiyasının rəhbəri Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında üçtərəfli danışıqların keçiriləcəyi gözlənilən görüşünə hazırlıqlara başladığını bildirib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Tramp bu barədə “Truth Sosial”dakı hesabında yazıb.
"Mən prezident Putinə zəng vurdum və prezident Putinlə Zelenski arasında keçiriləcək görüş üçün hazırlıqlara başladım, görüşün yeri müəyyənləşdiriləcək. Həmin görüş baş tutandan sonra üçtərəfli danışıqlarımız olacaq", - Tramp sosial şəbəkə hesabında yazıb.