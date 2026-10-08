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    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 06:23
    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Vaşinqton İranın Los-Anceles və San-Dieqoya raket zərbələri endirməsinə yol verməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Texas ştatında tərəfdarları qarşısında çıxışı zamanı bildirib.

    "Qoy onlar San-Dieqo və ya Los-Ancelesə raket zərbəsi endirsinlər. Siz kabus istəyirsiniz? Problemlər istəyirsiniz? Amma biz bunun baş verməsinə imkan verməyəcəyik. Biz şəhərlərimizi qoruyuruq, ölkəmizi qoruyuruq", - Tramp deyib.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti İranla münaqişə fonunda bu şəhərlərin məhv edilməsi ehtimalını bildirmişdi, lakin o vaxt öz sözlərini izah etməmişdi.

    Daha sonra Ağ Evin kommunikasiya üzrə direktoru Stiven Çunq aydınlıq gətirib ki, Tramp ABŞ-nin nüvə proqramına görə İrana qarşı hərbi əməliyyatdan imtina edəcəyi təqdirdə, Amerika şəhərləri üçün potensial təhlükədən danışıb.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Donald Tramp Los-Anceles (ABŞ) Ağ Ev (Vaşinqton)
    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам
    Trump promises to prevent destruction of San Diego, Los Angeles
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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