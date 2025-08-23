Tramp daha iki şəhərə Milli Qvardiyanın əsgərlərini göndərə bilər

Haqqımızda

23 avqust 2025 06:50
ABŞ prezidenti Donald Tramp cinayətkarlıqla mübarizə üçün Çikaqo və Nyu-York şəhərlərinə də Milli Qvardiyanının əsgərlərini göndərə bilər.

Bu barədə “Report” “CNN” telekanalına istinadən xəbər verir.

“Biz bununla məşğul olacağıq (Vaşinqton – Qeyd), sonra düşünürəm ki, Çikaqo bizim növbəti şəhərimiz olacaq, sonra biz Nyu-Yorka kömək edəcəyik”, - Tramp bildirib.

Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın sərəncamı ilə Milli Qvardiya əsgərləri cinayətkarlıqla mübarizə məqsədilə Vaşinqtona yerləşdirilib. Hazırda şəhərdə 2 min Milli Qvardiya üzvü fəaliyyət göstərir.

Rus versiyası Трамп намекнул, что может послать войска на борьбу с преступностью в Чикаго и Нью-Йорк

