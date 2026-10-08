"The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2026
- 05:54
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İsrail oktyabrın 8-də Şərqi Qüdsdəki Britaniya konsulluğunun fəaliyyətini dayandıracaq, lakin onun əməkdaşlarını ölkədən çıxarmayacaq.
"Report" "The Times"a istinadən xəbər verir ki, nümayəndəlik diplomatik statusunu itirəcək, bununla belə, orada çalışan 30-a yaxın Britaniya diplomatı xidmətini Təl-Əvivdəki səfirliyində davam etdirə biləcək.
Qərar diplomatların ailə üzvlərinin ölkədən çıxarılmasını nəzərdə tutmur.
Daha əvvəl London xəbərdarlıq etmişdi ki, konsulluğun bağlanmasına cavab olaraq 30 İsrail diplomatını Böyük Britaniyadan çıxara bilər.
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