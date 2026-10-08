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    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 05:54
    The Times: İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    İsrail oktyabrın 8-də Şərqi Qüdsdəki Britaniya konsulluğunun fəaliyyətini dayandıracaq, lakin onun əməkdaşlarını ölkədən çıxarmayacaq.

    "Report" "The Times"a istinadən xəbər verir ki, nümayəndəlik diplomatik statusunu itirəcək, bununla belə, orada çalışan 30-a yaxın Britaniya diplomatı xidmətini Təl-Əvivdəki səfirliyində davam etdirə biləcək.

    Qərar diplomatların ailə üzvlərinin ölkədən çıxarılmasını nəzərdə tutmur.

    Daha əvvəl London xəbərdarlıq etmişdi ki, konsulluğun bağlanmasına cavab olaraq 30 İsrail diplomatını Böyük Britaniyadan çıxara bilər.

    Böyük Britaniya İsrail Dövləti
    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме
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