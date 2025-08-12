Haqqımızda

“Telegram” bir çox kanalı bloklayacaq “Bu həftə “Telegram” administrasiyası doksinq (şəxsi məlumatların qanunsuz dərci) və hədə-qorxu ilə bağlı bir çox kanalı bloklayacaq”.
12 avqust 2025 00:50
“Bu həftə “Telegram” administrasiyası doksinq (şəxsi məlumatların qanunsuz dərci) və hədə-qorxu ilə bağlı bir çox kanalı bloklayacaq”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə messecerin təsisçisi Pavel Durov məlumat verib.

“20 gün əvvəl nəşrimdən sonra istifadəçilər saxtakarlıqla bağlı yüzlərlə şikayət göndərdilər. Onlara əsaslanaraq, biz zərərçəkənlərdən pul müqabilində dərc etdikləri videoları silən kanalları bloklayırıq, sonra isə”, - Durov vurğulayıb.

O, komandanın qanun pozuntularına dair təkzibolunmaz sübutlara malik olduğuna aydınlıq gətirib.

