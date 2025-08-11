Tayvan ABŞ-dən əlavə 28 HIMARS sistemi almağı planlaşdırır

Tayvan əvvəllər alınmış 29 sistemə əlavə olaraq ABŞ-dən 28 dəst Amerika istehsalı olan HIMARS reaktiv buraxılış raket sistemləri almağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Taipei Times" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Beləliklə, bütün satınalmalar tamamlandıqdan və ABŞ-də tədarüklər tamamlandıqdan sonra Tayvanda 57 HIMARS dəsti olacaq. Belə reaktiv buraxılış raket sistemləri altı ədəd 227 mm-lik raket bloku, ya da 300 km-ə qədər uçuş məsafəsinə malik bir taktiki raket sistemi ilə təchiz oluna bilər.
Əvvəllər Tayvan ABŞ-dən 29 HIMARS buraxılış qurğusu alıb və ilk 11-ni 2024-cü ildə idxal edib. Bu ilin may ayında adanın 58-ci Artilleriya Komandanlığı HIMARS-dan istifadə edərək ilk canlı atəşi həyata keçirib.
Bundan əlavə, mənbələr qəzetə bildiriblər ki, adanın müdafiə departamenti ABŞ-dən əlavə doqquz ədəd NASAMS qabaqcıl hava hücumundan müdafiə zenit raket sistemi almaq imkanını da nəzərdən keçirir.