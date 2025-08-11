Haqqımızda

Tayvan ABŞ-dən əlavə 28 HIMARS sistemi almağı planlaşdırır

Tayvan ABŞ-dən əlavə 28 HIMARS sistemi almağı planlaşdırır Tayvan əvvəllər alınmış 29 dəstə əlavə olaraq ABŞ-dən 28 dəst Amerika istehsalı olan HIMARS reaktiv buraxılış raket sistemləri almağı planlaşdırır.
Digər ölkələr
11 avqust 2025 06:42
Tayvan ABŞ-dən əlavə 28 HIMARS sistemi almağı planlaşdırır

Tayvan əvvəllər alınmış 29 sistemə əlavə olaraq ABŞ-dən 28 dəst Amerika istehsalı olan HIMARS reaktiv buraxılış raket sistemləri almağı planlaşdırır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Taipei Times" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Beləliklə, bütün satınalmalar tamamlandıqdan və ABŞ-də tədarüklər tamamlandıqdan sonra Tayvanda 57 HIMARS dəsti olacaq. Belə reaktiv buraxılış raket sistemləri altı ədəd 227 mm-lik raket bloku, ya da 300 km-ə qədər uçuş məsafəsinə malik bir taktiki raket sistemi ilə təchiz oluna bilər.

Əvvəllər Tayvan ABŞ-dən 29 HIMARS buraxılış qurğusu alıb və ilk 11-ni 2024-cü ildə idxal edib. Bu ilin may ayında adanın 58-ci Artilleriya Komandanlığı HIMARS-dan istifadə edərək ilk canlı atəşi həyata keçirib.

Bundan əlavə, mənbələr qəzetə bildiriblər ki, adanın müdafiə departamenti ABŞ-dən əlavə doqquz ədəd NASAMS qabaqcıl hava hücumundan müdafiə zenit raket sistemi almaq imkanını da nəzərdən keçirir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Тайвань планирует закупить у США дополнительно 28 систем HIMARS

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi