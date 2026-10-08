İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Rubio: Ukrayna ilə bağlı real nəticələr verməyən təşəbbüslərdə iştirak etməyəcəyik

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 17:25
    Rubio: Ukrayna ilə bağlı real nəticələr verməyən təşəbbüslərdə iştirak etməyəcəyik

    ABŞ administrasiyası Ukrayna münaqişəsinin həlli üzərində əvvəlki kimi işləməyə hazırdır, lakin eyni zamanda real irəliləyişlə nəticələnməyən təşəbbüslərdən imtina edəcək.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri Marko Rubio Portuqaliyada bildirib.

    "Biz irəliləyişə gətirib çıxarmayan faydasız proseslərdə iştirak etmək istəmirik", - o deyib.

    Bununla yanaşı, Rubio əmin edib ki, Vaşinqton həll yolunun işlənib hazırlanmasına əvvəlki kimi kömək etməyə hazırdır.

    O xatırladıb ki, ABŞ diplomatik həlli bu münaqişənin nizamlanmasının yeganə yolu hesab edir.

    Marko Rubio Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Рубио: США будут избегать инициатив по Украине, которые не дают реального прогресса
    US ready to help resolve Ukrainian conflict - Rubio
    MiniBoss
    MiniBoss

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