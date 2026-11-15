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    Praqada 450 min insan dövlət mediasının maliyyələşdirilməsinə qarşı aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 22:59
    Praqada 450 min insan dövlət mediasının maliyyələşdirilməsinə qarşı aksiya keçirib

    Praqada 350 - 450 min insan hökumətin dövlət mediasının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı islahat planına qarşı etiraz edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə AFP mitinqin təşkilatçısı, "Demokratiya üçün milyon anlar" assosiasiyasının rəhbəri Mikulaş Minara istinadən məlumat yayıb.

    Təşəbbüs Çexiya radio və televiziyasının tam olaraq dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsini, televiziya və radio üçün abunə haqlarının ləğv edilməsini nəzərdə tutur. Bundan əlavə, dövlətin media büdcəsinin 15 % azaldılması planlaşdırılır.

    Mitinq iştirakçıları bu addımın mətbuat azadlığına təhlükə yaratdığını, onları dövlətdən daha çox asılı hala gətirəcəyini iddia ediblər. Mitinqin təşkilatçısı Mikulaş Minar etirazların son 37 ildə ən böyük olduğunu bildirib.

    Tədbirlər Praqanın Letna rayonunda keçirilib.

    Mitinq Maliyyələşmə Xarici mətbuat Praqa
    В Праге до 450 тыс. человек вышли на митинг против реформы госфинансирования медиа
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