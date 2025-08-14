Haqqımızda

Peskov: Putin Rusiyanın ali rəhbərliyinin üzvləri ilə müşavirə keçirib

Peskov: Putin Rusiyanın ali rəhbərliyinin üzvləri ilə müşavirə keçirib Rusiya Prezidenti Vladimir Putin amerikalı həmkarı Donald Trampla avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək sammitə hazırlıq çərçivəsində bu gün Rusiyanın ali rəhbərliyinin üzvləri ilə müşavirə keçirib.
Digər ölkələr
14 avqust 2025 15:10
Peskov: Putin Rusiyanın ali rəhbərliyinin üzvləri ilə müşavirə keçirib
Dmitri Peskov

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin amerikalı həmkarı Donald Trampla avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək sammitə hazırlıq çərçivəsində bu gün ali rəhbərliyin üzvləri ilə müşavirə keçirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

"Putin Alyaskada keçiriləcək Rusiya-ABŞ yüksək səviyyəli görüşünə hazırlıq çərçivəsində bu gün Rusiyanın ali rəhbərliyinin üzvləri, həmçinin hökumət və prezident administrasiyasının nümayəndələri ilə müşavirə keçirib", - o vurğulayıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Peskov: Putin holds high-level meeting ahead of Alaska summit with Trump
Rus versiyası Песков: Путин в рамках подготовки к саммиту с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi