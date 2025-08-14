Peskov: Putin Rusiyanın ali rəhbərliyinin üzvləri ilə müşavirə keçirib

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin amerikalı həmkarı Donald Trampla avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək sammitə hazırlıq çərçivəsində bu gün ali rəhbərliyin üzvləri ilə müşavirə keçirib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Putin Alyaskada keçiriləcək Rusiya-ABŞ yüksək səviyyəli görüşünə hazırlıq çərçivəsində bu gün Rusiyanın ali rəhbərliyinin üzvləri, həmçinin hökumət və prezident administrasiyasının nümayəndələri ilə müşavirə keçirib", - o vurğulayıb.