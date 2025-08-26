Haqqımızda

Bakıda Azərbaycan-Ukrayna IT forumu keçiriləcək

Bakıda Azərbaycan-Ukrayna IT forumu keçiriləcək 22-24 sentyabr tarixlərində Bakıda Azərbaycan-Ukrayna İT forumu keçiriləcək.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 18:08
Bakıda Azərbaycan-Ukrayna IT forumu keçiriləcək

22-24 sentyabr tarixlərində Bakıda Azərbaycan-Ukrayna IT forumu keçiriləcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev "X" hesabında yazıb.

Diplomat, həmçinin Azərbaycanın İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin sədri Fərid Osmanovla görüşüb, onunla qarşıdan gələn forumu, eləcə də iki ölkə arasında IT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.

"İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin sədri Fərid Osmanovla məhsuldar görüş keçirildi. Biz Ukraynanın IT Assosiasiyasının (IT Ukraine Association) səfər planlarını, Ukrayna-Azərbaycan IT forumuna (22-24 sentyabr) hazırlığı, IT, eləcə də rəqəmsallaşma və kibertəhlükəsizlik sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik", - diplomat qeyd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Baku to host Azerbaijan-Ukraine IT Forum in autumn
Rus versiyası В Баку осенью пройдет азербайджано-украинский IT-форум

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Aİ Kopenhagendə Ukraynaya hərbi dəstəyi müzakirə edəcək
Aİ Kopenhagendə Ukraynaya hərbi dəstəyi müzakirə edəcək
26 avqust 2025 18:46
İspaniyada meşə yanğınlarını törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər saxlanılıb
İspaniyada meşə yanğınlarını törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər saxlanılıb
26 avqust 2025 17:56
Suriya Prezidenti: İŞİD terror təşkilatının qurbanıyam
Suriya Prezidenti: İŞİD terror təşkilatının qurbanıyam
26 avqust 2025 17:52
Fransanın Baş naziri parlamentin buraxılması ehtimalını istisna etməyib
Fransanın Baş naziri parlamentin buraxılması ehtimalını istisna etməyib
26 avqust 2025 16:45
Ukraynada şaxtada qalan 148 nəfərin hamısı çıxarılıb - YENİLƏNİB
Ukraynada şaxtada qalan 148 nəfərin hamısı çıxarılıb - YENİLƏNİB
26 avqust 2025 16:41
Kansler: Berlin Moskvaya təzyiqi artırmağa hazırdır
Kansler: Berlin Moskvaya təzyiqi artırmağa hazırdır
26 avqust 2025 15:26
Finlandiya Prezidenti: Trampın Rusiyaya qarşı səbrinin tükənəcəyinə ümid edirəm
Finlandiya Prezidenti: Trampın Rusiyaya qarşı səbrinin tükənəcəyinə ümid edirəm
26 avqust 2025 15:06
Misir Qəzza zolağı ilə sərhədlərini möhkəmləndirir
Misir Qəzza zolağı ilə sərhədlərini möhkəmləndirir
26 avqust 2025 14:53
Pakistan Hindistanın xəbərdarlığı fonunda ən azı 150 min nəfəri təxliyə edib
Pakistan Hindistanın xəbərdarlığı fonunda ən azı 150 min nəfəri təxliyə edib
26 avqust 2025 14:50
ABŞ Livanla Hizbullahın tərksilah edilməsini müzakirə edir
ABŞ Livanla "Hizbullah"ın tərksilah edilməsini müzakirə edir
26 avqust 2025 13:48

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi