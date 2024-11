NYT: İlon Mask İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi ilə görüşüb

Seçilmiş prezident Donald Trampa yaxınlığı ilə bilinən amerikalı sahibkar İlon Mask İranın BMT yanında daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani ilə görüşüb.

Elon Musk after a meeting in Washington on Wednesday / Eric Lee/The New York Times