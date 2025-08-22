Haqqımızda

Nigerdə ​​"Boko Haram"ın lideri öldürülüb

Nigerdə ​​"Boko Haram"ın lideri öldürülüb Niger Ordusu "Boko Haram"ın lideri İbrahim Mahamadunun öldürüldyünü açıqlayıb.
Digər ölkələr
22 avqust 2025 06:13
Nigerdə ​​Boko Haramın lideri öldürülüb

Niger Ordusu "Boko Haram"ın lideri İbrahim Mahamadunun öldürüldüyünü açıqlayıb.

"Report"un "France-Presse" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Niger Ordusunun əməliyyat icmalında deyilir.

Qeyd edilir ki, Nigerin Silahlı Qüvvələri Şilava adasında, Diffa regionunda nümunəvi dəqiqliklə aparılan əməliyyat zamanı əsl adı İbrahim Mahamadu olan "Boko Haram" qruplaşmasının liderini zərərsizləşdirib.

Bəyanatda deyilir ki, əməliyyat avqustun 15-də səhər tezdən keçirilib. Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus qırıcı silahlı liderin Çad gölündəki Şilava adasındakı sığınacağına üç hədəfli zərbə endirib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Нигере уничтожили главаря группировки "Боко харам"

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi