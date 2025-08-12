Haqqımızda

Netanyahu Norveçə gedəcəyi təqdirdə həbs ediləcək

Netanyahu Norveçə gedəcəyi təqdirdə həbs ediləcək Norveç İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərini pisləyir və baş nazir Benyamin Netanyahunun krallığa gələcəyi təqdirdə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin həbsinə dair orderi icra edəcək.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 02:17
Netanyahu Norveçə gedəcəyi təqdirdə həbs ediləcək

Norveç İsrailin Qəzza zolağındakı hərəkətlərini pisləyir və baş nazir Benyamin Netanyahunun krallığa gələcəyi təqdirdə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin həbsinə dair orderi icra edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bunu “Al Jazeera” telekanalına müsahibəsində xarici işlər nazirinin müavini Andreas Motsfeldt Kravik deyib.

O vurğulayıb ki, Norveç hökuməti BCM-nin Netanyahunu həbs etmək qərarından xəbərdardır və o (İsrailin baş naziri - Qeyd) Norveç torpağına ayaq basarsa, bu orderi icra edəcək.

Kravik xatırladıb ki, krallıq bir sıra digər ölkələrlə birlikdə İsrailin maliyyə naziri Betsalel Smotriçə və milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvirə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi