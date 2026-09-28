İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Nepalda leysanlar səbəbindən 20-dən çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 18:46
    Nepalda leysanlar səbəbindən 20-dən çox insan ölüb

    Nepalda davamlı leysanlar nəticəsində azı 21 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Kathmandu Post" nəşri yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Təkcə Qandaki əyalətində leysanla əlaqədar təbii fəlakətlər nəticəsində 11 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb, daha 4 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur.

    Bundan başqa, daşqın və torpaq sürüşmələri səbəbindən azı 1500 nəfər evsiz qalıb. 179 ev tamamilə, 26 ev qismən zədələnib, daha 270 ev isə dağılma təhlükəsi altındadır.

    Ölən və itkin düşənlər Leysan Təbii fəlakət Nepal
    В Непале из-за продолжительных ливней погибли свыше 20 человек
    At least 21 killed as heavy rains batter Nepal
    MiniBoss
    MiniBoss

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