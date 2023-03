NASA astronavtları Aya göndərir

ABŞ-ın kosmik agentliyi NASA astronavtları Ayın səthinə son enişindən 50 illik müddətdən sonra insanları yenidən geri göndərmək üçün indiyə qədərki ən güclü raketinin yaradılmasını uğurla başa çatdırır.

Bu barədə “Report” NASA-nın direktoru Bill Nelsonun tviter dəki hesabında istinadən xəbər verir.

“Artemis II” missiyasına hazırlaşarkən, komandalarımız NASA-nın 50 ildən artıq müddətdə ilk dəfə astronavtları Aya aparacaq SLS raketini tamamlayır”, - o yazıb.

Xatırladaq ki, NASA 50 ildə ilk dəfə Aya çatıb. Lakin bu səfər astronavtsız olub.