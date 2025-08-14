Miçiqanda baş verən ağır qəzada 6 nəfər ölüb

Haqqımızda

Digər ölkələr
14 avqust 2025 08:50
Amerikanın Miçiqan ştatında pikapla furqonun toqquşması nəticəsində azı altı nəfər həlak olub.

Bu barədə "Report" "NBC News"a istinadən xəbər verir.

Hadisə Detroytdan 160 km şimalda yerləşən Taskola dairəsinin Gilford qəsəbəsində baş verib.

İlkin versiyaya görə, pikap sürücüsü yol hərəkəti qaydalarını pozub. O, qadağan işarəsini keçərək amişlər icmasının (xristianlıqda dini cərəyan - red.) nümayəndələrinin olduğu pikapa çırpılıb. Zərbənin gücündən furqon aşıb, bir neçə nəfər avtomobildən çölə atılıb.

Şerif ofisinin məlumatına görə, iki nəqliyyat vasitəsində 13 nəfər olub. Qəza nəticəsində altı nəfər həlak olub, daha yeddi nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyəti barədə məlumat verilmir.

