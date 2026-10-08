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    Merts: Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqına qayıtması üçün hər şey edəcəyik

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 18:34
    Merts: Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqına qayıtması üçün hər şey edəcəyik

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts bildirib ki, Böyük Britaniyanı Avropa İttifaqı (Aİ) ilə yaxınlaşdırmaq üçün mümkün olan hər şeyi edəcək.

    "Report" "Sky news" telekanalına istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Böyük Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhemlə görüşün yekunları üzrə bildirib.

    "Öz tərəfimizdən sizi əmin edə bilərəm ki, biz Böyük Britaniyanın Avropaya, Avropa qitəsinə, Avropa İttifaqına qayıtması üçün mümkün olan hər şeyi edəcəyik. Və mən bu gün sizi burada bu aydın mesajla görməkdən çox məmnunam", - Merts deyib.

    Fridrix Merts Endi Börnhem Avropa İttifaqı (Aİ) Böyük Britaniya Almaniya
    Мерц: Германия сделает все возможное для сближения Британии с ЕС
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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