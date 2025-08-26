Haqqımızda

Cənubi Koreya ABŞ-dən 103 təyyarə alacaq

Cənubi Koreya ABŞ-dən 103 təyyarə alacaq Cənubi Koreyanın “Korean Air” aviaşirkəti növbəti bir neçə il ərzində “Asiana Airlines” ilə əməliyyatların inteqrasiyası çərçivəsində təyyarə parkını modernləşdirmək və inkişafını dəstəkləmək üçün 103 “Boeing” təyyarəsi almağı planlaşdırır.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 12:58
Cənubi Koreya ABŞ-dən 103 təyyarə alacaq

Cənubi Koreyanın “Korean Air” aviaşirkəti növbəti bir neçə il ərzində “Asiana Airlines” ilə əməliyyatların inteqrasiyası çərçivəsində təyyarə parkını modernləşdirmək və inkişafını dəstəkləmək üçün 103 “Boeing” təyyarəsi almağı planlaşdırır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Boeing” şirkətinin məlumatında deyilir.

Müqavilə bazar ertəsi Vaşinqtonda Cənubi Koreya Prezidenti Li Çje Myonun Ağ Evin rəhbəri Donald Trampla görüşü çərçivəsində imzalanıb.

Aviaşirkət 20 ədəd “Boeing 777-9”, 25 ədəd “Boeing 787-10” və 50 ədəd “Boeing 737-10” markalı təyyarə, həmçinin 8 ədəd “Boeing 777-8” yük təyyarəsi almağı planlaşdırır. Tədarüklər 2030-cu ilin sonuna qədər mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək.

“Korean Air” şirkəti təyyarələrin və mühərriklərin alınmasına, eləcə də ABŞ şirkətlərinin xidmətlərinin ödənilməsinə təxminən 50 milyard dollar yönəltməyi planlaşdırır.

Hazırda 108 “Boeing” təyyarəsi aviaşirkətin istismarındadır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Korean Air заключила контракт о закупке 103 самолетов Boeing 

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
20 avqust 2025 14:05

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi