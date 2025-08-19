İsveçrə XİN: Putin danışıqlar aparmaq üçün ölkəyə gələrsə, ona toxunulmazlıq hüququ veriləcək

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin barəsində həbs orderi verdiyi Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Volodimir Zelenski ilə Ukrayna üzrə sülh danışıqları aparmaq üçün İsveçrəyə gələrsə, ölkə ona toxunulmazlıq hüququ verəcək.
“Report”un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə İsveçrənin xarici işlər naziri İnyatsio Kassis mətbuat konfransında bildirib.
"Keçən il İsveçrə hökuməti həbsinə order verilmiş şəxsin toxunulmazlıq hüququ ilə təmin olunması qaydalarını müəyyən edib: toxunulmazlıq hüququ şəxsin özəl səbəblərdən deyil, sülh konfransı üçün gəlməsi halında mümkündür" - Kassis izah edib.
Daha əvvəl Fransa Prezidenti Emmanuel Makron “LCI” xəbər kanalına müsahibəsində sülh danışıqlarının Cenevrədə keçirilməsini təklif edib. "Mən Cenevrəni təşviq edirəm," - deyə o bildirib.
İdeyanı İtaliya da dəstəkləyib.