Haqqımızda

İsveçdə kiçik modul reaktorlar tikiləcək

İsveçdə kiçik modul reaktorlar tikiləcək İsveçin Varov yarımadasındakı “Rinqhals” AES-in ərazisində yeni kiçik modul reaktorlar tikiləcək.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 21:31
İsveçdə kiçik modul reaktorlar tikiləcək

İsveçin Varov yarımadasındakı “Rinqhals” AES-in ərazisində yeni kiçik modul reaktorlar tikiləcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Krallığın Baş naziri Ulf Kristersson İsveç hökumətinin yutub kanalında yayımlanan mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, layihəni İsveçin “Vattenfall” şirkəti ABŞ-nin “GE Vernova” və Böyük Britaniyanın “Rolls-Royce” şirkətləri ilə birgə həyata keçirəcək.

“50 ildə ilk dəfə İsveçdə yeni nüvə enerjisi olacaq. Burada, İsveçin cənubunda, o enerjiyə ən çox ehtiyac duyulan yerdə, İsveç nüvə enerjisinin uzun illər uğurla fəaliyyət göstərdiyi Rinqhalsda”, - Kristersson bildirib.

“Vattenfall” “GE Vernova”dan 5 kiçik modul reaktor və ya üç “Rolls-Royce” reaktoru ilə layihə planlaşdırır. Reaktorların ümumi gücü təxminən 1 500 MVt olacaq. Şirkətin baş direktoru Anna Borqun bildirdiyinə görə, “Vattenfall” ilk reaktoru 2035-ci ilə qədər işə salmağı hədəfləyir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Швеции построят малые модульные реакторы

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Husilər Qırmızı dənizin şimalında iki gəmiyə hücum edib
Husilər Qırmızı dənizin şimalında iki gəmiyə hücum edib
21 avqust 2025 20:33
Aİ 750 milyard dollarlıq ABŞ enerji resursları almağa razılaşıb
Aİ 750 milyard dollarlıq ABŞ enerji resursları almağa razılaşıb
21 avqust 2025 20:21
Netanyahu: Qəzzada döyüşlər bitmək üzrədir
Netanyahu: Qəzzada döyüşlər bitmək üzrədir
21 avqust 2025 20:05
ABŞ və Avropa Ukrayna üçün hərbi variant hazırlayıb
ABŞ və Avropa Ukrayna üçün hərbi variant hazırlayıb
21 avqust 2025 19:32
Polşa XİN Rusiyaya etiraz notası göndərib
Polşa XİN Rusiyaya etiraz notası göndərib
21 avqust 2025 19:08
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin əsgəri Yaponiyada ölü tapılıb
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin əsgəri Yaponiyada ölü tapılıb
21 avqust 2025 18:13
AEBA və ABŞ gələn həftə İranla bağlı danışıqlar apara bilər
AEBA və ABŞ gələn həftə İranla bağlı danışıqlar apara bilər
21 avqust 2025 17:37
Podolyak: Ukraynada müharibənin başa çatma ssenarilərindən biri münaqişənin dondurulması ola bilər
Podolyak: Ukraynada müharibənin başa çatma ssenarilərindən biri münaqişənin dondurulması ola bilər
21 avqust 2025 17:23
Kamçatka sahillərində zəlzələ olub
Kamçatka sahillərində zəlzələ olub
21 avqust 2025 17:08
Aİ və ABŞ birgə bəyanat yayımlayıblar
Aİ və ABŞ birgə bəyanat yayımlayıblar
21 avqust 2025 15:53

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi