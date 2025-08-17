İsrail ordusu “Gideon arabaları” əməliyyatının növbəti mərhələsinə keçəcək

“Gideon arabaları” əməliyyatı öz məqsədlərinə çatıb və İsrail əsgərləri tezliklə Qəzza şəhərində növbəti mərhələyə keçəcəklər.
“Report”un xəbərinə görə, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general-leytenant Eyal Zamir Fələstin anklavında İsrail hərbçiləri ilə görüşdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, “HƏMAS” artıq sahib olduğu əvvəlki imkanlara sahib deyil: “Biz radikallara sarsıdıcı zərbə vurduq. Biz tezliklə “Gideon arabaları” əməliyyatının növbəti mərhələsinə keçəcəyik, onun çərçivəsində Qəzza şəhərində son məğlubiyyətə qədər “HƏMAS”a qarşı zərbələri artırmağa davam edəcəyik”, - Baş Qərargah rəisi əlavə edib.