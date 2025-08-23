İsrail hərbçiləri Qəzzada mövqelərini möhkəmləndirir

Haqqımızda

23 avqust 2025 23:11
İsrail ordusu Qəzza şəhərində mövqelərini möhkəmləndirir.

"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İsrail tankları Qəzzanın daha bir rayonuna - Sabraya daxil olub.

Bu həftənin əvvəlində Zeytun rayonunda İsrail ordusunun zirehli texnikası görünüb. Bundan əvvəl ordunun Qəzza şəhərinin ətrafını işğal etdiyi məlum olub.

Xatırladaq ki, avqustun 8-də İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun Qəzza şəhəri üzərində İsrail ordusu tərəfindən nəzarətin yaradılması planını təsdiqləyib. Bu plan həm İsrail daxilində, həm də xaricdə tənqidlərə səbəb olub.

