Herş: ABŞ Qəzzada qalan girovların yeri barədə məlumat alıb

15 avqust 2025 03:20
ABŞ Qəzza zolağında qalan girovların yeri barədə məlumat alıb.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə jurnalist Seymur Herş mənbələrə istinadən Substack platformasındakı bloqunda məlumat verib.

“Mənə dedilər ki, İsrail kəşfiyyatı sağ qalan girovların yerini Vaşinqtonla bölüşüb: onlar hələ vurulmamış tunellər kompleksində saxlanılır”, o yazıb.

Herşin sözlərinə görə, girovların anklavdakı iki yeraltı kompleksdə saxlandığı güman edilir.

“Qəzzanın cənubundakı Rəfahdakı komplekslərdən birində səhhətində problem olan ən azı 10 girovun saxlandığı güman edilir. Digər oxşar kompleks Qəzza şəhərinin altındakı tunellərdə yerləşir”.

