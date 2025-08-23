FES enişə hazırlaşır

ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi ölkənin əmək bazarı üçün artan risklər fonunda sentyabr ayında əsas uçot dərəcəsini endirə bilər.
“Report” xəbər verir ki, bu, qurumun rəhbəri Cerom Pauell tərəfindən Cekson-Huolda keçirilən illik konfransda verilən siqnal olub.
Eyni zamanda, FES-in tariflərə görə ABŞ-da inflyasiyanın mümkün artması ilə bağlı narahatlığını nəzərə alsaq, pul siyasətinin sürətlə yumşaldılmasından söhbət gedə bilməz. Tənzimləyicinin rəhbəri açıq şəkildə bildirib ki, bütün qərarlar prezidentin siyasi təzyiqi ilə deyil, yalnız daxil olan iqtisadi məlumatlar əsasında qəbul edilir.
Federal Ehtiyat Sisteminin dəstəyi ilə keçirilən illik tədbir olan Ceckson-Houl bank simpoziumuna maraq bu il xüsusilə güclü olub. Donald Trampın özünəməxsus iqtisadi siyasətlərinə görə tənzimləyici 2024-cü ilin dekabr ayından bu yana dərəcəsi illik 4,25-4,5% səviyyəsində saxlayıb. Simpoziuma diqqət də ona görə artır ki, bu, tənzimləyicinin rəhbəri Cerom Pauell üçün sonuncudur: onun səlahiyyət müddəti 2026-cı ilin mayında başa çatır.
Çıxışında Pauell vədlər verməsə də, FES-in sentyabr iclasında faiz endiriminin mümkün olduğuna işarə edib. Belə bir ssenarinin mümkünlüyünü onun çıxışından da göründüyü kimi, əmək bazarının vəziyyəti ilə bağlı daxil olan məlumatlar göstərir.
ABŞ-da işsizlik 4,2%-ə (iyun ayında 4,1%-dən) yüksəlib və iş yerlərinin artımı 73 min nəfər təşkil edib (bu, 110 min rəqəmi nəzərdə tutan proqnozdan xeyli aşağıdır). İşə qəbul yalnız səhiyyə və sosial dəstək sahələrində üstünlük təşkil edib, digər sənayelərdə isə daha az və ya çox ciddi azalma qeydə alınıb. Bundan əlavə, iyun və may ayları üçün məlumatlar yenidən işlənib: ABŞ Əmək Departamentinin hesablamalarına görə, iş yerlərinin artımı müvafiq olaraq cəmi 14 min və 19 min təşkil edib (ilkin hesablamalar - 147 min və 144 min).
“Əmək bazarı balanslaşdırılmış görünsə də, bu, həm işçi qüvvəsi tələbində, həm də təklifdə nəzərəçarpacaq dərəcədə yavaşlamadan irəli gələn qeyri-adi tarazlıqdır”, - cənab Pauell bildirib.
Onun hesablamalarına görə, qeyri-standart vəziyyət məşğulluğun azalması risklərini artırır ki, bu da yaxın aylarda reallaşa bilər. Eyni zamanda, FES də inflyasiya dinamikasını narahatedici hesab edir. Cerom Pauell etiraf edib ki, onun sürətləndirilməsi əsasən ABŞ-nin tarif siyasətinin nəticəsidir.
İyun ayında bu göstərici may ayında 2,4%, apreldə isə 2,2% olduqdan sonra 2,6% təşkil edib. Onsuz da bir qədər yüksəlmiş inflyasiyanın sürətlənməsi davam edə bilər. Pauellin sözlərinə görə, indi yuxarıya doğru yönəlmiş risklər qiymətləndirilməli və izlənilməlidir.
Mandatının hər iki məqsədinə (qiymət sabitliyi və güclü əmək bazarı) nail olmaq uğurunu tarazlaşdırmaq zərurətini nəzərə alaraq tənzimləyici ehtiyatlı davranacaq. Əsas dərəcə, əvvəllər nəzərdə tutulduğu kimi, 50 baza bəndi deyil, 25 azaldıla bilər.
Belə kəskin ixtisarın mümkünlüyünə əvvəllər FES-in Rəhbərlər Şurasının digər üzvləri də eyham vurublar. Beləliklə, onların bəziləri yəqin ki, tənzimləyicinin rəhbəri vəzifəsi uğrunda mübarizədə xal qazanmağa ümid edirlər. FES-in yeni rəhbərini prezidentlik müddətinin əvvəlindən pul siyasətinin dərhal yumşaldılmasında israrlı olan Donald Tramp təyin etməli olacaq.