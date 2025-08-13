Haqqımızda

Estoniya XİN: Rusiya səfirliyinin əməkdaşı konstitusiya quruluşunu pozmağa görə ölkədən çıxarılır

Estoniya XİN: Rusiya səfirliyinin əməkdaşı konstitusiya quruluşunu pozmağa görə ölkədən çıxarılır Estoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bu gün Rusiyanın Tallindəki səfirliyinin birinci katibi Dmitri Prilepini persona non qrata elan edib və diplomatın ölkəni tərk etməsini tələb edib.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 13:09
Estoniya XİN: Rusiya səfirliyinin əməkdaşı konstitusiya quruluşunu pozmağa görə ölkədən çıxarılır

Estoniyanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) bu gün Rusiyanın Tallindəki səfirliyinin birinci katibi Dmitri Prilepini "persona non qrata" elan edib və diplomatın ölkəni tərk etməsini tələb edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ERR portalı Estoniya XİN-in məlumatına istinadən bildirib.

Qərar rəsmi nota ilə birlikdə Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkilinə təqdim edilib.

XİN-in məlumatına görə, rusiyalı diplomat birbaşa və fəal şəkildə Estoniyanın konstitusiya quruluşunu və hüquq sistemini pozmaqla məşğul olub, cəmiyyətdə parçalanmaya şərait yaradıb, dövlətə qarşı cinayətlərin törədilməsində və sanksiya rejiminin pozulmasında iştirak edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Estonia expels Russian diplomat for subversive activities
Rus versiyası МИД Эстонии: Высылается сотрудник посольства РФ за подрыв конституционного строя

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi