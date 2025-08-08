Çin İsrailin Qəzza ilə bağlı planlarından ciddi narahatdır

Haqqımızda

8 avqust 2025 15:25
Çin İsrailin Qəzza sektoruna nəzarəti ələ keçirmək planları ilə bağlı "ciddi narahatlıq" ifadə edir və onu "təhlükəli hərəkətlərini dərhal dayandırmağa" çağırır.

"Report"un The Times of Israel-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə ÇXR XİN-də bildiriblər.

"Qəzza Fələstin xalqına məxsusdur və onun ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. Qəzza sektorunda humanitar böhranı yüngülləşdirməyin və girovların azad edilməsinə nail olmağın yeganə yolu dərhal atəşkəsdir", - XİN-də bildiriblər.

ÇXR həmçinin "beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlıq edərək sektorda döyüş əməliyyatlarına mümkün qədər tez son qoymağa" hazır olduğunu ifadə edib.

