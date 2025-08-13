Haqqımızda

Braziliyada zavodda partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb

Braziliyada zavodda partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb Braziliyanın Parana ştatında yerləşən partlayıcı maddələr istehsal edən zavodda baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 06:41
Braziliyada zavodda partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb

Braziliyanın Parana ştatında yerləşən partlayıcı maddələr istehsal edən zavodda baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb.

Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hadisə partlayıcı maddələrin saxlandığı və daşınması üçün hazırlanmış 25 kvadratmetrlik otaqda baş verib. Partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Ştat qubernatoru Ratinho Junior artıq həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib.

Hüquq-mühafizə orqanları qəzanın səbəblərini və şəraitini araşdırır.

Rus versiyası В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек

