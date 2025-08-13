Braziliyada zavodda partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb

Braziliyanın Parana ştatında yerləşən partlayıcı maddələr istehsal edən zavodda baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb.
Bu barədə "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hadisə partlayıcı maddələrin saxlandığı və daşınması üçün hazırlanmış 25 kvadratmetrlik otaqda baş verib. Partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb. Ştat qubernatoru Ratinho Junior artıq həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib.
Hüquq-mühafizə orqanları qəzanın səbəblərini və şəraitini araşdırır.