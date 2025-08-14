Haqqımızda

Ukraynada ötən ay müharibədə mülki şəxslər arasında ölənlərin sayı maksimuma çatıb

Ukraynada ötən ay müharibədə mülki şəxslər arasında ölənlərin sayı maksimuma çatıb Bu ilin iyul ayında Rusiya hərbçilərinin keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində Ukraynada mülki şəxslər arasında ölənlərin sayı üç illik maksimuma çatıb.
Digər ölkələr
14 avqust 2025 15:27
Ukraynada ötən ay müharibədə mülki şəxslər arasında ölənlərin sayı maksimuma çatıb

Bu ilin iyul ayında Rusiya hərbçilərinin keçirdikləri əməliyyatlar nəticəsində Ukraynada mülki şəxslər arasında ölənlərin sayı üç illik maksimuma çatıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Ukraynada İnsan Hüquqları üzrə Monitorinq Missiyası məlumat yayıb.

Məlumata görə, iyul ayında Ukraynada 286 mülki şəxs həlak olub, 1 388 nəfər yaralanıb ki, bu da 2022-ci ilin may ayından bəri ən yüksək göstərici olub və 2025-ci ilin iyun ayının statistikasını üstələyib.

Monitorinq missiyası vurğulayır ki, bu ilin yanvar-iyul aylarında itkilərin sayı 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 48 % artıb.

Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsinin başlanmasından bəri monitorinq missiyası 726 uşaq da daxil olmaqla ən azı 13 883 mülki şəxsin ölümünü və 35 548 nəfərin, o cümlədən 2 234 uşağın yaralandığını sənədləşdirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası ООН: Число погибших гражданских лиц в Украине от действий российских войск в июле достигло максимума за последние 3 года

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi