Besset: Rusiya-ABŞ-Ukrayna sammiti Budapeştdə keçirilə bilər

Digər ölkələr
20 avqust 2025 03:40
ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Rusiya-ABŞ-Ukrayna üçtərəfli sammitinin Macarıstanın paytaxtında keçirilə biləcəyini istisna etməyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə amerikalı nazir “Fox News” telekanalına müsahibəsində danışıb.

Üçtərəfli sammit Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində keçirilə bilərmi sualına cavabında nazir deyib:

“Mümkündür. Ancaq əvvəlcə ikitərəfli görüşün (Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında – Qeyd) necə keçdiyini görməliyik”.

Rus versiyası Министр финансов США: Cаммит Россия - США - Украина может пройти в Будапеште

