Aİ İrana başsağlığı verib

Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Şarl Mişel İrana başsağlığı verib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.

"Aİ helikopter qəzasında Prezident İbrahim Rəisinin və xarici işlər naziri Əmir Abdullahianın, eləcə də onların nümayəndə heyətinin və ekipajının digər üzvlərinin vəfatı ilə bağlı səmimi başsağlığı verir. Düşüncələrimiz həlak olanların ailələri ilədir", - o qeyd edib.

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families.