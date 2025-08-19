Haqqımızda

19 avqust 2025 22:43
ABŞ Ukraynaya qoşun yerləşdirməyəcək

Amerika Birləşmiş Ştatları təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsi çərçivəsində Ukraynaya qoşun yerləşdirməyəcək.

“Report”un xəbərinə görə, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Levitt deyib.

“Amerika qoşunları Ukrayna ərazisinə yerləşdirilməyəcək. Lakin biz, şübhəsiz ki, koordinasiyaya kömək edə bilərik və bəlkə də avropalı müttəfiqlərimizə təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün başqa vasitələr təqdim edə bilərik”, - Leavitt bildirib

Eyni zamanda o qeyd edib ki, Vaşinqton Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti kimi havadan dəstək verilməsini istisna etmir.

“Bu, variantlardan və imkanlardan biridir. Mən əlbəttə ki, prezidentin hərbi variantları baxımından heç nəyi istisna etməzdim”.

Rus versiyası Белый дом: США не будут размещать войска в Украине

