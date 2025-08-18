ABŞ Prezidenti Ağ Evdəki görüşlərin çox uğurlu keçdiyini bildirib

Haqqımızda

18 avqust 2025 23:11
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə bağlı qapılar arxasında danışdıqdan sonra bu gün Oval kabinetdəki tədbirlərin çox uğurlu olduğunu bildirib.

"Report"un məlumatına görə, Ağ Ev dövlət başçısının çıxışını yayımlayır.

Tramp vurğulayıb ki, o, Avropa İttifaqı liderləri və Zelenski ilə görüşdən sonra Rusiya ilə üçtərəfli görüşə səbəb olacaq razılaşmaların əldə olunacağını gözləyir.

ABŞ prezidenti görüşdən əvvəl deyib: "Bu gün masa ətrafında toplaşanlardan daha güclü insanların olub-olmadığını bilmirəm. Rusiya Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətinin verilməsi ilə razılaşıb”.

Tramp həmçinin qeyd edib ki, tərəflər mümkün ərazi mübadiləsi və təmas xəttindəki "ağrı"lı vəziyyəti müzakirə edəcəklər.

Rus versiyası Президент США считает встречи в Белом доме "очень успешными"

