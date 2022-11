ABŞ-da universitetdə atışma olub, 3 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb

ABŞ-ın Virciniya Universitetinin kampusunda atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

“Report” CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polisdən bildirilib.

Polisin məlumatına görə, hadisəni Kristofer Darnell Conson adlı şəxs törədib. Onun silahlı və təhlükəli olduğu açıqlanıb. Şübhəlinin saxlanılması üçün əməliyyat tədbirləri keçirilir.

Hadisənin səbəbi hələ ki məlum deyil.