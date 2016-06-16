Bakı. 16 iyun. REPORT.AZ/ UEFA Avropa çempionatında ilk turun simvolik yığmasını dərc edib. "Report"un məlumatına görə, komandaya İspaniya və Almaniyadan hərəyə 3, İspaniyadan 2 oyunçu düşüb.
İngiltərə, Uels və Portuqaliyanın isə "11-lik"də hərəyə 1 təmsilçisi var.
İlk turun simvolik yığması: Manuel Nöyer (Almaniya), Xuanfran Torres (İspaniya), Şkodran Mustafi (Albaniya), Jerar Pike (İspaniya), Jordi Alba (İspaniya), N Qolo Kante (Fransa), Erik Dayer (İngiltərə), Toni Kroos (Almaniya), Qaret Beyl (Uels), Kriştianu Ronaldu (Portuqaliya).
Qeyd edək ki, Nöyer, Kante, Dayer və Paye istisna olmaqla, qalan futbolçular İspaniya klublarında çıxış edir.
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