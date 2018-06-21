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    DÇ-2018: Fransa və Peru yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Dünya çempionatında C qrupunun oyununda üz-üzə gələcək Fransa və Peru yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar ilk dəqiqələrdən aşağıdakı "11-lik"lə meydana çıxacaqlar:

    Fransa: 1. Uqo Lyoris, 2. Benjamen Pavar, 4. Rafael Varan, 5. Samuel Yumtiti, 6. Pol Poqba, 7.Antuan Qrizmann, 9. Olivye Jiru, 10. Kilian Mbappe, 13. N Qolo Kante, 14. Blez Matüidi 21. Lukas Ernandes

    Peru: 1. Pedro Qalyese, 2. Alberto Rodriges, 6. Migel Trauko, 8. Kristian Kueva, 9. Paolo Gerrero 15. Kristian Ramos. 17. Luis Advinkula, 18. Andre Karrilyo, 19. Yosimar Yotun, 20. Edison Flores, 23. Pedro Akino

    Yekaterinburq şəhərindəki eyniadlı arenada keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlanacaq. 

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