DÇ-2018: Fransa və Argentina yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

Bakı. 30 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 1/8 final matçında üz-üzə gələcək Fransa və Argentina yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:
Fransa: 1. Uqo Lyoris, 2. Benjamin Pavar, 4. Rafael Varan, 5. Samüel Yumtiti, 6. Pol Poqba, 7. Antuan Qrizmann, 9. Olivye Jiru,
10. Kilian Mbappe, 13. Nqolo Kante, 14. Blez Matüidi, 21. Lukas Ernandes
Argentina: 12. Franko Armani, 2. Qabriel Merkado, 3. Nikolas Talyafiko, 7. Ever Baneqa, 10. Lionel Messi, 11. Anxel Di Maria, 14. Xavyer Maskerano, 15. Entso Peres, 16. Markos Roxo, 17. Nikolas Otamendi, 22. Kristian Pavon
Kazan şəhərindəki eyniadlı arenada keçiriləcək Fransa - Argentina matçı Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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