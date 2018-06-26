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    DÇ-2018: Avstraliya və Peru yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Bakı. 26 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında C qrupunun III tur matçında üz-üzə gələcək Avstraliya və Peru yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

    Avstraliya: 1. Metyu Rayan, 5. Mark Milliqan, 7. Metyu Leki, 9. Tomi Yuric, 10. Robbi Kruz, 13. Aaron Muy, 15. Mayl Yedinak, 16. Aziz Behiç, 19. Coş Risdon, 20. Trent Seynsberi, 23. Tom Rogic

    Peru: 1. Pedro Qalyese, 4. Anderson Santamariya, 6. Migel Trauko, 8. Kristian Kueva, 9. Paolo Gerrero, 13. Renaro Tapiya , 15. Kristian Ramos, 17. Luis Advinkula, 18. Andre Karrilyo, 19. Yosimar Yotun, 20. Edison Flores

    Soçidə "Fişt" stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlanacaq.

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