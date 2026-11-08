İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 14:14
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub

    Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabran rayonlarında 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar bayram tədbirləri keçirilib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hər beş rayonda şəhidlərin məzarları ziyarət olunub.

    Ziyarət zamanı çıxış edənlər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda şəhid olan bütün qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad edərək, onların göstərdikləri misilsiz şücaətin xalqın yaddaşında əbədi yaşayacağını vurğulayıblar.

    Səhər saatlarından başlayan ziyarət rayon ictimaiyyəti tərəfindən günün sonunadək davam etdirilib.

    Qeyd olunan rayonlarda tanınmış incəsənət ustalarının təqdimatında konsert proqramı keçirilib.

    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    Zəfər Günü Quba, Qusar, Xaçmaz, Siyəzən və Şabranda da qeyd olunub
    8 Noyabr - Zəfər Günü Şimal bölgəsi
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