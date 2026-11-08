İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:08
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib

    Ağsu, Göyçay və Zərdabda 8 Noyabr - Zəfər Günü təntənəli şəkildə qeyd olunub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, Ağsuda şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə yaşadıqları ünvanlarda bir sıra görüşlər keçirilib.

    Ağsu şəhərində ağacəkmə aksiyası keçirilib. Sonra Zəfər Gününün altıncı ildönümü ilə əlaqədar rayon Mədəniyyət evində konsert proqramı təşkil olunub. Konsert bitdikdən sonra Heydər Parkında Zəfər Gününün altıncı ildönümü ilə əlaqədar möhtəşəm atəşfəşanlıq olub.

    Göyçayda xalqın milli qürurunun təntənəsinə çevrilən, dövlətin nüfuzu və gələcək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən 8 Noyabr – Zəfər Günü qeyd olunub. Tanınmış incəsənət xadimləri və müğənnilərin iştirakı ilə bayram konserti təşkil edilib.

    Zərdabda 8 Noyab - Zəfər Günü ilə bağlı ümumrayon tədbiri keçirilib.

    Daha sonra tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib. Konsertdə tanınmış incəsənət ustaları çıxış ediblər.

    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfər Günü ilə bağlı Ağsu, Göyçay və Zərdabda tədbirlər keçirilib
    Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
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