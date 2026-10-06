İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:23
    YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar müzakirə olunub

    Dövlət İdarəçilik Akademiyası və Bakı Politoloqlar Klubunun təşkilatçılığı ilə "Yeni Azərbaycan Partiyasının VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar" adlı dəyirmi masa keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, müzakirədə Milli Məclisin deputatları, politoloqlar, beyin mərkəzlərinin nümayəndələri, digər qonaqlar, eləcə də akademiyanın müəllim və tələbələri iştirak ediblər.

    Akademiyanın rektoru, professor Urxan Ələkbərov YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas tezislərə toxunaraq bildirib ki, bu çıxış həm də Azərbaycanın keçdiyi yolu əks etdirən bir hesabat idi.

    Milli Məclisin deputatı Rizvan Nəbiyev dövlət başçısının çıxışında səsləndirdiyi fikirləri Azərbaycanın gələcək inkişaf doktrinası üçün mühüm yol xəritəsi adlandırıb.

    O, Azərbaycanla Ermənistan arasında hələ də konkret sülh müqaviləsinin bağlanmadığına diqqət çəkərək deyib ki, bu mənada, Azərbaycanın gələcək addımları müxtəlif amillərə söykənməlidir: "Regionda qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Regiona sülhü gətirən Azərbaycan bu qeyri-müəyyənlikdə dayanıqlılıq nümayiş etdirir".

    Deputat Azər Allahverənov isə Prezidentin milli təhlükəsizliklə bağlı fikirlərinə diqqət çəkib: "Bu tezislərin hər biri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilməli, dəyərləndirilməli və bunun əsasında konkret baxış bucağı müəyyənləşdirilməlidir. Hesab edirəm ki, bu fikirlərdən Azərbaycan cəmiyyətinin hər bir üzvü özü üçün müəyyən nəticə çıxarıb".

    A.Allahverənov qeyd edib ki, milli təhlükəsizlik və inkişaf paralel şəkildə irəliləməli, bir-birini tamamlamalıdır.

    Deputat Elçin Mirzəbəyli isə çıxışında bildirib ki, müasir dövrdə təhlükəsizlik amilinin nə dərəcədə mühüm əhəmiyyət daşıdığı və nə qədər geniş komponentləri əhatə etdiyi aydın görünür: "Azərbaycan bu mənada regionda baş verən prosesləri analiz edərək təhlükəsizlik tədbirlərini hər zaman prioritet məsələ hesab edir".

    Politoloq Zaur Məmmədov çıxışı zamanı informasiya və ideoloji təhdidlərin müasir dünyada çox geniş yayıldığını diqqətə çatdıraraq qeyd edib ki, bu çərçivədə hər bir ölkənin qarşısında müəyyən çağırışlar dayanır.

    Sabiq səfir, hüquqşünas Namiq Əliyev Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə toxunaraq sülh prosesinin gedişi haqqında danışıb. O, Ermənistan Konstitusiyasının preambulasında Azərbaycana qarşı ərazi iddiasının yer aldığı hissənin çıxarılması üçün heç də yeni konstitusiyanın hazırlanmasına ehtiyac olmadığını vurğulayıb. Sabiq səfir çıxışının sonunda bu yöndə Ermənistana davamlı xatırlatmalar etməyin vacibliyini vurğulayıb.

    Çıxışların ardınca mövzu ətrafında fikir mübadiləsi davam etdirilib.

    YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar müzakirə olunub
    YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar müzakirə olunub
    YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar müzakirə olunub
    YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar müzakirə olunub
    YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar müzakirə olunub
    YAP-ın VIII Qurultayında Prezident İlham Əliyevin çıxışındakı əsas mesajlar müzakirə olunub

    İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayı Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (DİA)
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti