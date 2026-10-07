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    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:26
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov oktyabrın 6-da və 7-də Şəki şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, vətəndaşların müraciətlərinin operativ və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həlli, habelə vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması məqsədilə Nazirliyin aidiyyəti baş idarə və idarə rəislərinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Müraciətlərin böyük əksəriyyəti yerindəcə həll olunub, digərləri nəzarətə götürülüb.

    Səfər çərçivəsində general-polkovnik Vilayət Eyvazov polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin sıra baxışını da keçirib.

    Sıra baxışında xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 258 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.

    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Şəkidə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Vətəndaş qəbulu
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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