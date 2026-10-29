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    Ramin Məmmədov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:13
    Ramin Məmmədov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
    Ramin Məmmədov

    Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov noyabrın 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhəri, Şərur, Ordubad, Babək, Culfa, Şahbuz, Sədərək və Kəngərli rayonlarından olan vətəndaşlarını qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Komitədən bildirilib.

    Qeyd edilib ki, qəbul saat 11:00-da Şərur rayonunda (Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binası, Şərur şəhəri, Heydər Əliyev pr., 7) keçiriləcək.

    Ramin Məmmədov Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Vətəndaş qəbulu
    44 filmi
    44 filmi

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