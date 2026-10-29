Ramin Məmmədov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 29 oktyabr, 2026
- 10:13
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Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov noyabrın 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan şəhəri, Şərur, Ordubad, Babək, Culfa, Şahbuz, Sədərək və Kəngərli rayonlarından olan vətəndaşlarını qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Komitədən bildirilib.
Qeyd edilib ki, qəbul saat 11:00-da Şərur rayonunda (Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binası, Şərur şəhəri, Heydər Əliyev pr., 7) keçiriləcək.
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