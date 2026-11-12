İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Qoşqar Təhməzlinin vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2026
    • 10:45
    Qoşqar Təhməzlinin vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) sədri Qoşqar Təhməzlinin Gəncədə keçirilməsi planlaşdırılan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul noyabrın 24-ü saat 11:00-da Gəncə şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.

    Görüşdə Gəncə, Naftalan şəhərləri və Samux, Daşkəsən, Göygöl, Goranboy, Xocalı, Kəlbəcər rayonlarından olan vətəndaşlar iştirak edə bilərlər.

    Vətəndaşlar ad, soyad, ata adı, müraciətin məzmunu, yaşayış ünvanı və telefon nömrəsini göstərməklə info@afsa.gov.az elektron ünvanına rəsmi şəkildə müraciət edərək və ya "1003-Çağrı Mərkəzi" ilə əlaqə saxlayaraq noyabrın 23-dək qəbula yazıla bilərlər.

    Qəbul zamanı Agentliyin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətlər cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə əlaqədar tədbirlər görüləcək.

    Qoşqar Təhməzli Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Heydər Əliyev Mərkəzi Gəncə
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:30
    Foto
    Özbəkistan U-20 dünya çempionatı ərəfəsində Azərbaycanın futbol infrastrukturunu öyrənir
    Futbol
    11:30
    Azərbaycan və Niderland parlamentlərarası dialoqu genişləndirmək niyyətindədir
    Xarici siyasət
    11:27
    Azərbaycanda gələn il mədəniyyət xərclərinin gözlənilən strukturu məlum olub
    Maliyyə
    11:21
    Abşeronda tikiş sexindən 15 min manatlıq oğurluq olub
    Hadisə
    11:16
    Binədə ötən gün yanıq xəsarəti alan kişi xəstəxanada ölüb
    Hadisə
    11:16
    Qazaxıstanda "Samruk-Kazına" və "Qazaxıstan Dəmir Yolları"nın rəhbərləri saxlanılıb
    Digər ölkələr
    11:09
    İsrail Ordusu Qəzzada HƏMAS-ın yüksəkrütbəli komandirini öldürüb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    11:07
    Azərbaycanın batut gimnastları Çindəki yarışda finala vəsiqə qazanıblar
    Fərdi
    10:58
    Kürdəmirdə Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti