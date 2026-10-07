"Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında Texniki Reqlament" təsdiq edilib
Daxili siyasət
- 07 oktyabr, 2026
- 17:42
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Nazirlər Kabineti "Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında Texniki Reqlament"i (TR 002/2026/АZ) təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərar 6 aydan sonra qüvvəyə minəcək.
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