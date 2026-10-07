İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    "Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında Texniki Reqlament" təsdiq edilib

    Daxili siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 17:42
    Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında Texniki Reqlament təsdiq edilib

    Nazirlər Kabineti "Oyuncaqların təhlükəsizliyi haqqında Texniki Reqlament"i (TR 002/2026/АZ) təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərar 6 aydan sonra qüvvəyə minəcək.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti Oyuncaqlar
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