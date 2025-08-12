Ombudsman: Vaşinqton bəyannaməsi regionun təhlükəsiz gələcəyinin təmin edilməsinə yönəlmiş tarixi bir dövrün başlanğıcıdır

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Prezident İlham Əliyevi Azərbaycan-Ermənistan arasında Birgə Bəyannamənin imzalanması münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, o, məktubunda bu hadisənin Azərbaycan xalqının çoxillik məqsədinə çatmasına, ədalətin bərpa olunmasına imkan verəcəyini bildirib:
"Vaşinqton görüşü bölgədə nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin bərpasına, iqtisadi inteqrasiyanın möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması, həmçinin uzun illər blokada şəraitində yaşamış Naxçıvanın da sürətlə inkişafına təkan verəcək. Bəyannamənin imzalanması ilə uzun illər nəticəsiz fəaliyyət göstərmiş ATƏT-in Minsk qrupunun ləğvi istiqamətində birgə təşəbbüsün göstərilməsi yalnız iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına deyil, həm də regionun təhlükəsiz gələcəyinin təmin edilməsinə və gələcək nəsillərin əmin-amanlıqla birgəyaşayışına yönəlmiş tarixi bir dövrün başlanğıcıdır".
S.Əliyeva həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində hər zaman gərginlik yaradan 907-ci düzəlişin tətbiqinin ləğvi, eyni zamanda, ABŞ-Azərbaycan arasında Strateji Tərəfdaşlığa dair Xartiyanın hazırlanması üçün Strateji İşçi Qrupunun yaradılması da ölkənin uzun illər üzləşdiyi haqsızlığa son qoyulmasına, əlaqələrin davamlı inkişafına xidmət edəcək.