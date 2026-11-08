İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Ombudsman Aparatının kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzüb

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:24
    Ombudsman Aparatının kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzüb

    Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva və Ombudsman Aparatının kollektivi 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Zəfər abidəsini ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Zəfər abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası və torpaqların işğaldan azad edilməsi uğrunda canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən övladlarının əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.

    Qeyd olunub ki, qazanılmış tarixi Zəfər xalqın birliyinin, milli iradəsinin və Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığının təcəssümüdür: "Bu möhtəşəm Qələbə xalqın yaddaşında milli qürur və fəxarət rəmzi kimi əbədi yaşayacaq".

    Ombudsman Aparatının kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzüb
    Ombudsman Aparatının kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzüb
    Səbinə Əliyeva Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol
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