"Ölümsüz Komandan - Qarabağın Zəfər Marşı" adlı videoçarx hazırlanıb
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 12:00
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8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevə həsr edilmiş "Ölümsüz Komandan - Qarabağın Zəfər Marşı" adlı videoçarx hazırlanıb.
"Report" videoçarxı təqdim edir.
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