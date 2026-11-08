İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Ölümsüz Komandan - Qarabağın Zəfər Marşı" adlı videoçarx hazırlanıb

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:00
    Ölümsüz Komandan - Qarabağın Zəfər Marşı adlı videoçarx hazırlanıb

    8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevə həsr edilmiş "Ölümsüz Komandan - Qarabağın Zəfər Marşı" adlı videoçarx hazırlanıb.

    "Report" videoçarxı təqdim edir.

    8 Noyabr - Zəfər Günü 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
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