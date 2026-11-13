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    Kamran Əliyev Binəqədidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:04
    Kamran Əliyev Binəqədidə vətəndaşları qəbul edəcək
    Kamran Əliyev

    Baş prokuror Kamran Əliyev noyabrın 20-də saat 10:00-da Binəqədi rayon prokurorluğunun inzibati binasında Binəqədi rayon sakinlərini qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Kamran Əliyev rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının icraatında olan cinayət işləri və materiallar üzrə, o cümlədən prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə aid məsələlərlə bağlı konkret müraciəti və ya şikayəti olan vətəndaşları dinləyəcək.

    "Vətəndaşlar qəbulla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğuna yazılı və ya şifahi müraciət etməklə yanaşı, Baş Prokurorluğun Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili idarəsinin və Bakı şəhər prokurorluğunun telefonları, həmçinin elektron poçt ünvanı, eləcə də prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə də qəbula yazıla bilərlər", - məlumatda qeyd olunub.

    Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
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