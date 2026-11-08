İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:21
    Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub

    Göygöl rayonunda 8 Noyabr – Zəfər Gününün 6-cı ildönümü münasibətilə ümumrayon tədbiri keçirilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Vətənin azadlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Dövlət Himni səsləndirilib.

    Zəfər Gününə həsr olunmuş videoçarx nümayiş olunub.

    Tədbirdə çıxış edənlər 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının nümayiş etdirdiyi birlik və həmrəylikdən, Ordunun qəhrəmanlığından, qazanılan tarixi Zəfərin ölkəmizin taleyindəki mühüm əhəmiyyətindən bəhs ediblər.

    Tədbirin bədii hissəsində Zəfər Gününə həsr olunan konsert proqramı təqdim olunub.

    Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub
    Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub
    Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub
    Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub
    Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub
    Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub
    8 Noyabr - Zəfər Günü 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Göygöl
    44 filmi
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