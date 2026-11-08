Göygöl rayonunda Zəfər Günü qeyd olunub
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 16:21
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Göygöl rayonunda 8 Noyabr – Zəfər Gününün 6-cı ildönümü münasibətilə ümumrayon tədbiri keçirilib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Vətənin azadlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Dövlət Himni səsləndirilib.
Zəfər Gününə həsr olunmuş videoçarx nümayiş olunub.
Tədbirdə çıxış edənlər 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının nümayiş etdirdiyi birlik və həmrəylikdən, Ordunun qəhrəmanlığından, qazanılan tarixi Zəfərin ölkəmizin taleyindəki mühüm əhəmiyyətindən bəhs ediblər.
Tədbirin bədii hissəsində Zəfər Gününə həsr olunan konsert proqramı təqdim olunub.
Son xəbərlər
18:52
Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdiAnalitika
18:27
Foto
Video
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YenilənibXarici siyasət
18:21
Foto
Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilibXarici siyasət
18:11
Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirikRegion
18:06
ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edibDaxili siyasət
18:03
Video
"Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanırRegion
17:58
Foto
Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyubDaxili siyasət
17:52
Foto
Zəfər Günü münasibətilə Xarıbülbül zirvəsinə yürüş keçirilibDaxili siyasət
17:50
Foto
Ədliyyə Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edibDaxili siyasət