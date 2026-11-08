İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Gəncədə Zəfər Gününə həsr olunan konsert baş tutub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:52
    Gəncədə Zəfər Gününə həsr olunan konsert baş tutub

    Gəncə Dövlət Filarmoniyasının binasında 8 Noyabr - Zəfər Gününün altıncı ildönümünə həsr olunan bayram konserti keçirilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə konsert proqramında mədəniyyət xadimlərinin və incəsənət nümayəndələrinin ifalarında rəqslər nümayiş edilib, vətənpərvərlik mahnıları səsləndirilib.

    Konsert proqramını rəsmi şəxslər, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhər sakinləri izləyiblər.

    Gəncədə Zəfər Gününə həsr olunan konsert baş tutub
    Gəncədə Zəfər Gününə həsr olunan konsert baş tutub
    Gəncədə Zəfər Gününə həsr olunan konsert baş tutub
    Gəncədə Zəfər Gününə həsr olunan konsert baş tutub
    Gəncədə Zəfər Gününə həsr olunan konsert baş tutub
    Gəncədə Zəfər Gününə həsr olunan konsert baş tutub
    8 Noyabr - Zəfər Günü Gəncə
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